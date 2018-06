Grupo Total fornece 1,2 milhões de toneladas de gasolina a Angola

O grupo francês Total vai fornecer 1,2 milhões de toneladas de gasolina à Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), ao abrigo do contrato assinado em Luanda, na sequência do concurso lançado em Janeiro do presente ano.

O contrato, rubricado pelo presidente do Conselho de Administração da Sonangol E.P., Carlos Saturnino, e pelo director-geral da Total E&P Angola, Laurent Maurel, assegura, formalmente, o fornecimento de gasolina ao mercado doméstico para os próximos 12 meses.

A Sonangol informou ainda que, ao abrigo do aludido concurso, a Total E&P Angola iniciou a inerente actividade em Maio último, sendo que, de acordo com o interesse das partes, o contrato poderá estender-se até Dezembro de 2019.

Carlos Saturnino, citado pela imprensa angolana, informou estar a Sonangol e o Ministério das Finanças envolvidos num processo destinado a determinar se os preços dos combustíveis permanecem inalterados ou sobem.

O presidente da Sonangol adiantou à Rádio Nacional de Angola que caberá ao Ministério das Finanças decidir sobre a evolução dos preços dos combustíveis depois da reforma cambial de Janeiro, que fez com que a moeda angolana já tenha perdido mais de 30% do seu valor face ao dólar. (Macauhub)