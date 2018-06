Moeda de Angola continua a depreciar-se face ao euro

A moeda de Angola sofreu segunda-feira nova depreciação face ao euro, de 1,43% para 285,555 kwanzas, na sequência do leilão de divisas realizado pelo Banco Nacional de Angola em que foram colocados à disposição dos bancos comerciais 50 milhões de euros, de acordo com informação oficial do banco central.

Contribuíram para o apuramento da nova taxa de câmbio de referência 17 bancos, tendo a taxa mais alta apresentada sido de 286,387 kwanzas e a mais baixa de 284,981 de kwanzas por euro.

Na sequência deste leilão, o kwanza sofreu uma depreciação de mais de 35% face ao euro desde Janeiro, quando o banco central angolano decidiu abandonar o sistema de taxas de câmbio fixadas administrativamente para outro de câmbios flutuantes em que são os bancos comerciais a determiná-las em função da oferta e da procura.

O dólar agora está cotado à taxa média de 242 kwanzas, quando a 1 de Janeiro valia 165,92 kwanzas, uma depreciação de 31,39%.

O comunicado oficial do Banco Nacional de Angola adverte os bancos comerciais para evitarem a realização de novas vendas de moeda estrangeira para cobertura de operações ordenadas por importadores que tenham em falta a entrega de documentos comprovativos da entrada da mercador, ressalvando-se os casos em que haja razões devidamente fundamentadas e até que a situação seja sanada. (Macauhub)