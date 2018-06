Angola inicia processo de estabilização económica durante o 1.º semestre

A economia de Angola iniciou no primeiro semestre deste ano uma fase de estabilização, depois da recessão registada entre 2016 e 2017, disse quinta-feira em Luanda o ministro das Finanças, Archer Mangueira, ao usar da palavra na sessão de abertura do 9.º Conselho Consultivo do ministério que tutela.

O ministro acrescentou que a fase de estabilização iniciada é o resultado das medidas adoptadas pelo governo, como sejam a consolidação fiscal e decisões envolvendo as finanças públicas, para dar uma resposta às situações que estavam a causar a estagnação da economia.

Citado pela agência noticiosa Angop, o ministro recordou que depois de uma contracção económica de 2,5% em 2017, contra 2,6% em 2016, as estimativas mais recentes elaboradas no âmbito do Programa de Estabilização Macroeconómica para 2018 apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto na ordem de 2,2%.

Archer Mangueira adiantou que a recuperação do preço do barril de petróleo que se tem registado nos últimos meses tem estado a influenciar tal tendência e recordou que a “forte” degradação das contas públicas registada em 2015, 2016 e 2017 foi consequência da queda acentuada do preço do barril de petróleo a partir do segundo semestre de 2014.

Sob o lema “Novos fundamentos para a consolidação fiscal”, o Conselho Consultivo, que encerra sábado, está a analisar temas ligados à política fiscal do Orçamento Geral de Estado de 2018, sistema de controlo orçamental, regularização de atrasados e a nova Lei da Concorrência, entre outros assuntos. (Macauhub)