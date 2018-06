Grupo China Construction compra participação de 7,5% na Lusoponte

A Companhia de Investimento China-Portugal Global, subsidiária do grupo China Construction, assinou um contrato-promessa com a Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, subsidiária a 100% do grupo Teixeira Duarte, para a compra da participação de 7,5% que este grupo detém na Lusoponte – Concessionária para a Travessia do Tejo.

O comunicado divulgado quinta-feira pelo grupo Teixeira Duarte adianta ter sido acordado o preço de 23,3 milhões de euros para que o grupo chinês possa adquirir a participação na sociedade que detém a concessão das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, que ligam as duas margens do rio Tejo na região de Lisboa.

O contrato assinado está ainda sujeito a autorizações e eventuais exercícios de direitos de preferência por parte dos restantes accionistas – grupos Mota-Engil, Vinci e Atlantia – assim que sejam notificados pela Teixeira Duarte e conheçam o preço oferecido pelo grupo China Construction.

O grupo Mota-Engil, que tem 38% da concessionária, tem mostrado interesse neste activo, até pela valorização de que pode beneficiar com a construção do aeroporto do Montijo.

A Teixeira Duarte, que acordou com a banca a venda de activos no valor de 500 milhões de euros a fim de reduzir o passivo, tinha já estimado alienar este ano o Lagoas Park, os 7,5% que tem na Lusoponte e os 9% que possui na Auto-Estradas do Baixo Tejo. (Macauhub)