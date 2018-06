Governo de Angola prepara medidas para aumentar produção de petróleo

O ministro dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, Diamantino Azevedo, informou sexta-feira em Viena, Áustria, irem ser tomadas em Agosto próximo medidas no sentido de aumentar a produção nos campos em declínio natural e ainda a entrada em actividade de novos campos.

As declarações do ministro tiveram lugar no final da quarta reunião do mecanismo de cooperação entre os membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo e os países que sendo produtores não são membros do cartel, que juntou 25 países e um representante da Organização dos Produtores de Petróleo de África (APPO, na sigla em inglês).

No encontro foi determinada uma quota de 1637 mil barris por dia para Angola, sendo que a produção, no último semestre, tem rondado 1,5 milhões de barris de petróleo/dia.

O mais recente relatório da OPEP sobre produção petrolífera, relativo a Junho de 2018, informa que a produção de petróleo de Angola aumentou em Maio em termos mensais 14 mil barris por dia (bpd) para 1,525 milhões de bpd, de acordo com fontes secundárias, e contraiu-se 12 mil bpd para 1,486 milhões de bpd, de acordo com comunicação directa. (Macauhub)