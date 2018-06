Japan Tuna aumenta número de navios a atracar nos portos de Cabo Verde

A cooperativa japonesa Japan Tuna vai aumentar o número de navios que aportam os portos cabo-verdianos para abastecimento e transbordo de produtos em Cabo Verde, disse o secretário de Estado da Economia Marítima, Paulo Veiga, em declarações recentes à Rádio de Cabo Verde.

As declarações foram produzidas em Tóquio, onde o secretário de Estado participou num fórum internacional sobre a sustentabilidade dos recursos marinhos a convite da Agência de Pesca do Japão, oportunidade que foi aproveitada para a realização de encontros com diversas instituições.

Paulo Veiga disse que do encontro com a direcção da Japan Tuna ficou acordado o compromisso de aumentarem o número de navios que aportam aos portos cabo-verdianos para fazerem abastecimento e também transbordo de mercadorias e da parte da Agência de Pesca do Japão obteve o compromisso de que a instituição vai dar continuidade à reparação e manutenção das fábricas de gelo em São Vicente, na Praia e no Sal.

“A Agência vai garantir o funcionamento da fábrica de gelo no Sal e financiar ainda uma pequena fábrica de transformação de pescado. Há projectos que estão a ser analisados, mas isto é mais com a agência JICA que é do Ministério dos Negócios Estrangeiros para financiar a fundo perdido cais e arrastadores nas ilhas”, adiantou. (Macauhub)