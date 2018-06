Angola tem novo chefe de missão do Fundo Monetário Internacional

Uma missão do Fundo Monetário Internacional inicia hoje até 2 de Julho em Luanda uma visita a Angola, sendo um dos pontos a apresentação às autoridades do novo chefe da missão de supervisão económica para Angola junto do Departamento Africano do FMI em Washington, o francês Mario de Zamaroczy, de acordo com um comunicado oficial.

O novo chefe de missão tem em agenda durante a semana em que permanecerá em Luanda vários encontros com o objectivo de apresentar-se e aprofundar conhecimentos em tornos dos grandes objectivos dos programas e políticas do governo.

A a missão por si liderada vai ainda aproveitar para actualizar as previsões macroeconómicas que servirão de base às negociações do programa acordado com Angola, “sendo por isso acompanhado por Anne Marie Gulde-Wolf, directora-adjunta do Departamento Africano e encarregada de supervisionar os trabalhos do FMI em Angola.”

Mario de Zamaroczy sucede ao brasileiro Ricardo Velloso, que assumiu novas responsabilidades no Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O governo angolano anunciou em Fevereiro último ter solicitado um programa de apoio ao FMI para coordenação de políticas económicas, sem prever qualquer envelope financeiro associado, tendo o Ministério das Finanças esclarecido na altura que o programa em causa é o instrumento de Coordenação de Políticas Económicas (Policy Coordination Instrument – PCI). (Macauhub)