Compra de títulos de dívida de Angola à disposição dos particulares em portal electrónico

Os cidadãos angolanos vão poder comprar directamente títulos de dívida do Tesouro através do portal do investidor que estará disponível na Internet a partir de Julho próximo, disse recentemente em Luanda o presidente da Comissão Executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva).

Patrício Vilar, que falava à margem do 9.º Conselho Consultivo do Ministério das Finanças, que decorreu de 21 a 23 deste mês, afirmou que actualmente a maior parte dos cidadãos tem de deslocar-se ao banco para comprar títulos, mas com a entrada em funcionamento deste instrumento electrónico o pequeno investidor terá a oportunidade de fazer esta acção através do portal.

Esclareceu que, apesar deste instrumento, o processo anterior vai continuar para apoiar os grandes investidores, de acordo com a agência noticiosa Angop.

O também economista, que dissertou sobre o tema “Os desafios do mercado secundário do valor mobiliário”, referiu que o mercado mobiliário angolano ainda está a dar os seus primeiros passos, sugerindo a resolução dos constrangimentos que impedem o início dos segmentos empresariais, nomeadamente, o mercado de acções e o mercado de obrigações.

Para o especialista, o processo de privatização das empresas públicas, que começa no segundo semestre deste ano, irá resolver alguns destes constrangimentos, porque é preciso ter algum volume de investimento para atrair os investidores. (Macauhub)