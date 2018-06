Chefe do Executivo de Macau em Pequim para falar da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, reúne-se hoje em Pequim com o vice-primeiro-ministro, Han Zheng, a quem irá transmitir as opiniões e recomendações do governo da Região Administrativa Especial de Macau e dos diversos sectores da sociedade relacionadas com os planos de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, informou o gabinete do porta-voz do governo.

A delegação oficial da RAEM inclui a chefe de Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam, entre outras personalidades, estando previsto o seu regresso para sexta-feira, 28 de Junho.

Chui Sai On liderou uma delegação oficial do governo da Região Administrativa Especial de Macau que iniciou dia 21 de Junho corrente um périplo por cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

A delegação visitou as cidades de Zhuhai, Cantão, Shenzhen, Zhongshan e Jiangmen com o objectivo de estreitar o contacto e a cooperação entre a RAEM e as cidades irmãs da Grande Baía, no sentido de preparar conjuntamente o “Acordo-quadro para reforço da cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e promoção da construção da Grande Baía”, plano a ser lançado em breve.

Os governos da província de Guangdong e das Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e de Macau e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma assinaram o “Acordo-quadro para reforço da cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e promoção da construção da Grande Baía” a 1 de Julho de 2017. (Macauhub)