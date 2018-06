A Macao Bringbuys Web Technology pretende criar um pólo tecnológico em Cabo Verde, com planos de penetração em outros países da África Ocidental, ao abrigo de um memorando de entendimento recentemente assinado em Lisboa, Portugal, com a Cabo Verde TradeInvest, a agência cabo-verdiana de captação de investimento, anunciou a sua presidente à chegada à Praia.

Ana Barber, no regresso de Portugal onde participou no 12.º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre China e Países de Língua Portuguesa, que decorreu quinta e sexta-feira, em Lisboa, disse que o projecto com a Macao Bringbuys Web Technology visa fazer com que as empresas do país tenham acesso a computação em nuvem, por exemplo.

“A Bringbuys pretende pôr de pé um centro de computação em nuvem, um centro de dados “offshore”, instituições de formação e incubadoras”, disse a presidente da Cabo Verde TradeInvest, citada pela agência noticiosa Inforpress.

A Cabo Verde TradeInvest informou entretanto ir receber quinta-feira, 28 de Junho, uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau que se desloca ao arquipélago juntamente com empresários da província de Qingdao.

Esta visita decorre da assinatura de um protocolo entre a agência cabo-verdiana e o governo daquela província da China durante o 11.º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre China e Países de Língua Portuguesa, que decorreu na Praia em Junho de 2017, com o propósito de reforçar a cooperação económica bilateral. (Macauhub)