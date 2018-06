Macau pretende desempenhar papel de ponte financeira entre a China e os países de língua portuguesa

A construção de uma ponte de cooperação financeira entre a China e os países de língua portuguesa com o objectivo de estimular o papel de Macau como plataforma de prestação de serviços financeiros esteve na base da deslocação a Portugal de uma delegação de alto nível que, organizada pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, incluiu representantes do interior da China e de Macau, de acordo com informação oficial.

Durante a estada em Portugal, o vice-presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Ho Hau Wah (que se encontra ainda de visita a Portugal), o Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, juntamente com o presidente do Conselho de Administração da AMCM, Chan Sau San e a respectiva delegação efectuaram visitas ao Banco de Portugal e à Euronext e realizaram dois colóquios com representantes do sector financeiro de Portugal.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, disse no colóquio com o Banco de Portugal que Macau é uma região com potencialidades de desenvolvimento económico, na medida em que adoptou o regime de comércio livre, sem restrições cambiais e políticas de baixa tributação e recordou que um dos bancos portugueses presente em Macau tem actuado na área da tesouraria do governo da RAEM e participado na emissão de moeda.

Neste contexto, prosseguiu Leong, cremos que, na sequência da articulação com as iniciativas da política “Uma Faixa, Uma Rota” e da plataforma da prestação de serviços no âmbito da cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, bem como com o Programa para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, que será lançado em breve, poderão resultar grandes oportunidades de desenvolvimento tanto para Macau como para os países de língua oficial portuguesa.

O presidente do Conselho de Administração da AMCM, Chan Sau San, disse por seu turno que Macau pode desempenhar o papel de ligação com os países de língua oficial portuguesa e deste modo entrarem no mercado da China, fazendo uso do “Sistema de liquidação imediata em tempo real em Renminbi (RMB RTGS) de Macau” por forma a facilitar a regularização das transacções comerciais transfronteiriças entre os países de língua oficial portuguesa e a China. (Macauhub)