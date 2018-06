Norueguesa Equinor ASA garante continuidade dos investimentos em Angola

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e a Equinor ASA (antiga Statoil) assinaram um memorando de entendimento para que a estatal norueguesa continue a investir na exploração e contribua para o aumento da produção de petróleo em Angola, em cerimónia terça-feira realizada em Luanda.

“A Equinor tem já algumas concessões petrolíferas em Angola para trabalho de exploração, o caso do bloco 5/06, bloco 18/15 entre outros. Temos outras oportunidades, quer na bacia do Congo que na do Cuanza, a tendência é para entrar na bacia de Benguela”, disse o presidente do conselho de administração Sonangol, Carlos Saturnino, na cerimónia de assinatura, citado pela agência noticiosa Angop.

O documento estabelece as linhas orientadoras, através das quais a Sonangol e a Equinor deverão reforçar a cooperação e definir as bases para potenciais futuros investimentos a serem efectuados pela Equinor, depois da sua decisão de continuar a investir em Angola e, conjuntamente, considerar a abordagem sobre as oportunidades e desafios técnicos atinentes à exploração e desenvolvimento de petróleo.

Dados publicados na página electrónica da Equinor indicam que a plataforma continental angolana é o maior contribuinte para a produção de petróleo fora da Noruega, tendo a produção, desde 1991, quando entrou no mercado angolano, subido para pouco mais de 200 mil barris de petróleo/dia. (Macauhub)