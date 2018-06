Delegação do Fórum de Macau e de empresários de Qingdao visita Cabo Verde

Uma delegação do Fórum Macau que integra representantes do Departamento do Comércio da província de Qingdao e de diversas empresas chinesas iniciou quarta-feira uma visita de dois dias a Cabo Verde, para se inteirar da oportunidade de negócios no arquipélago, escreveu a agência noticiosa Inforpress.

A presidente da Cabo Verde TradeInvest, Ana Lima Barber, disse que a visita decorre do encontro promovido pelo Fórum de Macau em Março de 2018, para celebrar o 15.º aniversário, momento em que foi aprovado o plano de acção visando o reforço da cooperação económica e empresarial entre a China e os países de língua portuguesa.

A delegação inclui representantes de um grupo de empresas de Qingdao, uma cidade da China com uma forte componente industrial, com a qual a Cabo Verde Tradeinvest assinou um memorando de entendimento em 2017 que permite que o sector privado cabo-verdiano possa ter acesso a essas empresas e possam trabalhar em parceria.

Ana Lima Barber disse ainda que os empresários chineses podem investir directamente em Cabo Verde ou expandir os seus negócios para outros países em parceria com empresas cabo-verdianas, nomeadamente através do acesso ao mercado da CEDEAO, aos mercados dos Estados Unidos com o AGOA ou da parceria especial que o arquipélago tem com Cabo Verde. (Macauhub)