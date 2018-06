Macau convida Estado do Rio de Janeiro a participar em exposições e convenções

O secretário para a Economia e Finanças de Macau endereçou um convite ao governo do Estado do Rio de Janeiro para que organize uma visita e/ou participe nas três mais importantes exposições e convenções que se realizam em Macau – Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas, Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental e Feira Internacional de Macau.

Leong Vai Tac indicou que o governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) impulsiona, de modo activo, a diversificação económica e a promoção de novas indústrias, nomeadamente o desenvolvimento financeiro com características próprias, bem como o sector de exposições e convenções, centrando a sua atenção nas convenções.

No decurso de um encontro com o vice-governador do estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles e com o secretário da Casa Civil e Desenvolvimento Económico, Sérgio Pimentel, o secretário para a Economia e Finanças disse que o estabelecimento formal da sede do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa irá, no futuro, fomentar o investimento entre a China, Brasil e Macau.

Leong Vai tac salientou a participação da RAEM nas políticas de reformas gerais do país, designadamente no planeamento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e no apoio à construção da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, criação do “Um Centro, Uma Plataforma.”

Depois de ter manifestado o empenho oficial no estabelecimento em Macau de um centro de compensação/liquidação em yuans junto dos países de língua portuguesa, acrescentou que os empresários de Brasil devem, através da plataforma de entrada ao mercado que Macau representa, aproveitar as “oportunidades únicas da China.”

O vice-governador do Estado do Rio de Janeiro disse que o governo do Estado tem dado mais atenção a Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa e reconheceu o importante papel da cidade no impulso do desenvolvimento económica e comercial entre o Brasil e a China.

Lionel Leong e a delegação terminam a visita a Portugal e ao Brasil a 28 de Junho, regressando a Macau. (Macauhub)