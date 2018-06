Moeda de Angola volte a depreciar-se face ao euro

O kwanza registou este mês a terceira depreciação face ao euro, com a realização de novo leilão de venda de divisas efectuado pelo Banco Nacional de Angola (BNA), no termo do qual a moeda europeia cotava-se a 289,233 kwanzas, uma variação negativa de 1,29%, de acordo com informação do banco central.

O BNA levou terça-feira a leilão 30 milhões de euros para venda aos bancos comerciais para a cobertura de operações particulares (viagens, apoio familiar, saúde, propinas escolares e salários).

Contribuíram para o apuramento da taxa de câmbio de referência 17 bancos, tendo a taxa mais alta sido de 289,839 kwanzas e a mais baixa de 288,411 kwanzas por euro, ainda de acordo com a informação do banco central.

No decurso da mesma sessão, o Banco Nacional de Angola efectuou igualmente um leilão de quantidade, tendo colocado no mercado primário 100 milhões de euros para a abertura de cartas de crédito com o objectivo de assegurar a importação de mercadorias diversas. (Macauhub)