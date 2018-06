Governo de Macau prepara-se para a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) vai impulsionar o desenvolvimento da diversificação económica e criar novas oportunidades a Macau, disse o Chefe do Executivo Chui Sai On durante um encontro, em Pequim, com o vice-primeiro-ministro da China, Han Zheng.

Segundo um comunicado oficial, Chui Sai On deslocou-se à capital chinesa para apresentar “opiniões e sugestões da sociedade e do governo de Macau” sobre o planeamento da Grande Baáa Guangdong-Hong Kong-Macau, dias depois de um périplo pelas cidades de Shenzhen, Zhuhai, Cantão, Zongshan e Jiangmen localizadas na GBA.

No encontro, Chui reconheceu que no passado a diversificação adequada da economia de Macau foi limitada por várias condicionantes e factores objectivos, nomeadamente a falta de quadros e de terreno e reconheceu que a GBA irá ajudar à diversificação da economia e o seu desenvolvimento económico.

O Chefe do Executivo disse que o governo está a realizar trabalhos preparativos no sentido de assegurar a coordenação do Plano Quinquenal de Desenvolvimento de Macau, as Linhas de Acção Governativa e a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O comunicado oficial acrescenta que o governo está atento ao papel e funções de Macau na GBA e empenhado em concretizar o desejo das autoridades chinesas que pretendem que Macau coordene o seu desenvolvimento com as outras cidades da região com vista à obtenção de benefícios partilhados por todos e criando condições para a diversificação económica da região administrativa especial.

O mesmo documento do gabinete do Chefe do Executivo assinala que serão lançadas iniciativas com vista à criação de um ambiente ecológico de qualidade e a facilitar que os cidadãos de Macau e Hong Kong possam trabalhar e viver na China interior.

Com uma área de 56 mil quilómetros quadrados e uma população de 66 milhões de pessoas, a GBA tinha em 2016 um PIB de 1,4 biliões de dólares, integrando as cidades de Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing e as Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau. (Macauhub)