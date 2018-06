Kibo Mining e Termoeléctrica de Benga concluem constituição de parceria em Moçambique

A Kibo Mining, empresa cotada nas bolsas de Londres e de Joanesburgo, concluiu os preparativos para a constituição de uma parceria com a empresa Termoeléctrica de Benga para o desenvolvimento de um projecto independente de produção de energia eléctrica na província de Tete, centro de Moçambique, de acordo com um comunicado ao mercado divulgado qunta-feira.

O acordo alcançado entre as duas empresas inclui a construção e operação de uma central térmica alimentada a carvão com uma potência de 150 a 300 megawatts, projecto semelhante aos dois em que a Kibo Mining está envolvida na Tanzânia e no Botsuana.

Com a conclusão dos preparativos para a constituição da parceria teve início o estudo de viabilidade económica do projecto de Benga, que inclui um pré-estudo, um estudo definitivo e um estudo e impacto ambiental, bem como diversas avaliações económicas, caso de um modelo financeiro.

O comunicado dá ainda conta de terem sido iniciadas negociações relativamente à compra de carvão bem como à venda da produção da futura central térmica de Benga.

Nos termos do acordo de parceria de constituição da empresa Benga Power, a Kibo Mining e a Termoeléctrica deterão participações iniciais de 65% e 35%, respectivamente, de acordo com um comunicado divulgado no início do mês. (Macauhub)