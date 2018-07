Feira Internacional de Luanda 2018 conta já com 350 expositores de 13 países

A Zona Económica Especial Luanda-Bengo recebe de 10 a 14 de Julho mais de 350 expositores de 13 países para a 34.ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda), que decorre sob o lema “Diversificar a economia, desenvolver o sector privado”, informou o grupo Arena, a entidade organizadora.

Promovida pelo Mistério da Economia e Planeamento de Angola, a edição deste ano conta já, de acordo com a organização, com expositores de Portugal, Suécia, Itália, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Rússia, África do Sul, Gana, Moçambique, Uruguai, Brasil e Estados Unidos, além de Angola, país anfitrião.

A edição de 2018 tem a particularidade de decorrer numa área de 28 mil metros quadrados da Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEELB), que segundo o governo angolano representa um modelo económico voltado para a criação de agrupamentos industriais, sendo apresentadas como catalisadoras do crescimento económico.

Localizada a 30 quilómetros do centro de Luanda, a ZEELB, um projecto até agora gerido pelo Estado angolano, através da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), envolveu um investimento público de quase 80 milhões de dólares para instalar 73 fábricas e compreende sete reservas industriais, seis reservas agrícolas e oito reservas mineiras, numa área total de 8300 hectares entre os municípios de Viana, Cacuaco, Icolo e Bengo (Luanda), Dande e Ambriz (Bengo). (Macauhub)