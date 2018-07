Dívida pública de Portugal atinge recorde histórico

A dívida pública de Portugal atingiu um novo recorde histórico ao ter-se situado em Maio em mais de um quarto de bilião de euros ou 250,3 mil milhões de euros, de acordo com informação divulgada pelo Banco de Portugal.

O número relativo a Maio representa um agravamento de 0,3 mil milhões de euros face a Abril, sendo que a dívida pública líquida de depósitos registou um acréscimo de 1,4 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 226,3 mil milhões de euros, com os activos em depósitos das administrações públicas a terem diminuído 1,1 mil milhões de euros.

O governo português prevê que a dívida pública no final do ano se situe em 246,1 mil milhões de euros que, embora inferior ao valor actual, representa um agravamento face ao valor de 242,6 mil milhões de euros contabilizado no final de 2017.

O Ministério das Finanças antecipa que a dívida pública portuguesa caia no final do ano de 125,7% para 122,2% em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), uma quebra de 8,4 pontos percentuais abaixo do pico de 130,6% registado em 2014.

O semanário português Expresso escreveu recentemente que a dívida pública portuguesa é a 11.ª mais elevada do mundo em percentagem do PIB, encontrando-se nos lugares cimeiros de um “clube” liderado pelo Japão (234%), Grécia (191%) e Sudão (177%). (Macauhub)