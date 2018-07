Governo de Moçambique melhora sinalização do porto de Maputo

O Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação de Moçambique, instituição responsável por garantir segurança à navegação ao longo dos canais de acesso aos portos nacionais, vai despender 3,5 milhões de dólares numa “intervenção substancial” a nível da sinalização no porto de Maputo, escreveu o matutino Notícias.

A intervenção visa conferir maior dinamismo ao porto de Maputo que, nos últimos tempos, tem registado um aumento de tráfego, mercê dos vários investimentos realizados com o objectivo de melhorar o seu desempenho, nomeadamente com o aprofundamento do canal de acesso.

A acção vai abranger todo o canal de acesso ao porto, compreendendo os canais norte, nomeadamente Xefina, Polana, Catembe e o canal da Matola, e pretende tornar célere e seguro o acesso ao porto, melhorando os seus níveis de competitividade na região.

O montante em causa foi investido na aquisição de 41 bóias (balizas flutuantes), dispondo de um sistema de acompanhamento, equipamentos que apresentam facilidades tecnológicas de detecção e solução rápida de avarias e que permitem a comunicação com navios modernos.

No passado dia 5 de Junho um navio com mais de 100 mil toneladas de carga zarpou do porto de Maputo com destino à China, marcando uma nova era na prestação da infra-estrutura, após o trabalho de dragagem realizado em 2017, que criou as condições para receber e carregar regularmente navios de grande calado. (Macauhub)