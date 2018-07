Universidade de Coimbra lança curso sobre relacionamento entre a China e os países de língua portuguesa

A China e os Países de Língua Portuguesa na Economia Mundial: Comércio, Turismo, Cooperação e Desenvolvimento é a designação oficial de um curso de formação avançada que, coordenado por Carmen Amado Mendes, a ser ministrado em dois semestres, entre finais de Setembro e Dezembro e entre Fevereiro e Maio, na Universidade de Coimbra, Portugal, de acordo com informação oficial.

O objectivo deste curso, em que é possível frequentar apenas um semestre, sendo que as aulas decorrem sextas-feiras da parte da tarde, é explicar o funcionamento dos sistemas políticos, jurídicos e cultura empresarial destes dois mundos e a forma como eles se relacionam, fornecendo ferramentas necessárias para singrar neste contexto.

As temáticas abordadas incluem a gestão inter-cultural, as relações comerciais, o investimento e o turismo, com particular referência à iniciativa chinesa da “Nova Rota da Seda.”

Os seminários estão organizados em módulos leccionados pelos melhores especialistas nacionais e internacionais da área, garantindo uma diversidade de perspectivas na transmissão do conhecimento.

O curso de formação avançada dirige-se a actuais e futuros diplomatas, governantes, jornalistas, advogados e juristas, gestores, empreendedores e investidores, ou intermediários, que trabalhem sobre as relações da China com os países de língua portuguesa e europeus.

“Empresários dos países de língua portuguesa que concorrem ou colaboram com empresas chinesas no plano global, sentir-se-ão mais preparados para entender as forças políticas, económicas e culturais da China contemporânea e os empresários chineses que trabalham em Portugal compreenderão melhor as novas tendências do mundo de língua portuguesa e europeu”, refere o anúncio ao lançamento do curso.

Carmen Amado Mendes é coordenadora académica do Gabinete de Relações Internacionais, professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e autora do livro “As Negociações de Macau (CCCM).” (Macauhub)