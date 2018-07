Chefe do Executivo de Macau completa visita às cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, lidera, de 9 a 11 de Julho, uma delegação oficial do governo de Macau numa visita às cidades de Zhaoqing, Foshan, Huizhou e Dongguan, num périplo por cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, de acordo com informação oficial.

Durante a visita, Chui Sai On terá encontros com os dirigentes das referidas cidades onde irá trocar impressões relacionadas com os trabalhos da construção da Grande Baía, e visitará ainda instalações industriais.

O Chefe do Executivo começou, na segunda quinzena de Junho passado, a visita às nove cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, respectivamente às cidades de Zhuhai, Cantão e Shenzhen, de 21 a 22 de Junho, e a Zhongshan e Jiangmen, no dia 25.

Dando continuidade ao programa de visitas, Chui Sai On desloca-se na próxima semana a outras quatro cidades, completando assim a visita a todas as cidades integradas na Grande Baía.

O Chefe do Executivo deslocou-se dia 28 de Junho passado a Pequim para transmitir ao vice-primeiro-ministro, Han Zheng, as opiniões do Governo de Macau e dos diversos sectores da sociedade, relacionadas com os planos de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. (Macauhub)