Economia não-petrolífera de Angola sustenta crescimento entre 2018 e 2022

A taxa de crescimento médio anual da economia não-petrolífera de Angola situar-se-á em 5,1% no período de 2018 a 2022, disse terça-feira em Luanda o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior.

O ministro adiantou que os sectores responsáveis por esse crescimento serão a agricultura, com uma taxa média anual de 8,9%, pescas com 4,8%, indústria transformadora com 5,9%, serviços incluindo o turismo com 5,9% e construção com 3,8%.

Manuel Nunes Júnior, que falava numa sessão de apresentação a empresários do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN), disse no período abrangido a economia petrolífera terá um crescimento médio anual negativo de 1,8%, “o que significa que a economia não-petrolífera terá de ter um crescimento suficientemente forte para contrabalançar a variação negativa da extracção de hidrocarbonetos.”

Citado pela agência noticiosa Angop, o ministro de Estado salientou que a estabilização macro-económica constitui um meio necessário para aumentar a produção nacional, tornar os empresários mais fortes e competitivos, promovendo as exportações fora do sector petrolífero e substituir as importações.

O PDN 2018/2022, que contém 25 políticas estratégicas e 85 programas de acção, assenta em cinco eixos principais – desenvolvimento económico sustentável, diversificado e inclusivo, infra-estruturas necessárias para o desenvolvimento, consolidação da paz, reforço do Estado democrático e direito e boa governação, reforma de Estado e descentralização. (Macauhub)