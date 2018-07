Emprofac de Cabo Verde efectua primeiras exportações

A Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos (Emprofac) de Cabo Verde efectuou as primeiras vendas para o estrangeiro desde que foi constituída em 1979 com o envio recente de mercadoria para São Tomé e Príncipe e por duas vezes para a Guiné-Bissau, disse o presidente da empresa pública.

Gil Évora, citado pelo jornal Económico Cabo Verde, disse que estas exportações enquadram-se no processo de internacionalização da empresa definido no seu Plano de Negócios 2018/2020 e visa a conquista de mercados regionais e a entrada de divisas na empresa e no país.

No que respeita a São Tomé e Príncipe a exportação foi feita para o Fundo Nacional de Medicamentos, “uma encomenda de urgência que apesar da inexistência de ligação aérea conseguimos colocar fazendo o trajecto Praia/Lisboa/STP.”

A Emprofac é uma empresa de capitais públicos de referência no sector farmacêutico de Cabo Verde, sendo responsável por garantir a importação, armazenamento, comercialização e distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos a todas as farmácias, hospitais e outras estruturas de saúde de Cabo Verde.

Com sede na Praia, a Emprofac assegura, de acordo com a informação oficial, que a população de Cabo Verde tenha acesso a medicamentos seguros, eficazes e de origem certificada. (Macauhub)