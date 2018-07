Guiné-Bissau cria Agência de Promoção das Exportações e Desenvolvimento do Empreendedorismo

O governo da Guiné-Bissau vai, em breve, dotar o país de uma Agência de Promoção das Exportações e do Desenvolvimento do Empreendedorismo, anuncia um despacho do Ministério do Comércio e Artesanato, a que a Macauhub teve acesso terça-feira.

Neste sentido, iniciou-se terça-feira e encerra hoje, quarta-feira, um seminário de validação do estudo de viabilidade económica para a criação da nova agência, organizado por aquele ministério em que estão a participar técnicos de várias instituições públicas e privadas e representantes de organizações internacionais.

Um documento assinado pelo ministro Vicente Fernandes informa que a criação da agência beneficiou já de um financiamento, cujo montante não foi revelado, do Programa de Apoio a Competitividade do Comércio e à Integração Regional da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA).

De acordo ainda com a nota, a criação da nova instituição, que deverá contar com a assistência técnica do Centro do Comércio Internacional (CCI), visa fortalecer o Sistema Nacional de Apoio ao Desenvolvimento e Promoção das Exportações e assegurar a participação activa e eficiente do país na rede dos organismos de promoção do comércio a nível da UEMOA.

Uma missão técnica do CCI esteve na Guiné-Bissau em Outubro de 2017 tendo na altura levado a cabo uma série de consultas com as instituições e organizações públicas e privadas de apoio comercial e parceiros do desenvolvimento para identificar elementos de estudo sobre a criação da referida instituição.

Na ocasião a missão procedeu também à análise custo-benefício bem como das necessidades das empresas em matéria de serviços de apoio a exportação e a arquitectura institucional das organizações que actuam na promoção das exportações. (Macauhub)