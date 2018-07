Mais de 120 empresas estrangeiras participam na Feira Internacional de Luanda 2018

Mais de 120 empresas das 350 inscritas para participar na 34.ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda/2018) são expositores estrangeiros, anunciou quarta-feira, em Luanda, o director nacional para a Economia, Competitividade e Inovação do Ministério da Economia e Planeamento.

Os expositores representam empresas dos sectores da construção civil, indústria ligeira e pesada, telecomunicações, electrónica, processamento alimentar, serviços, transporte, agricultura, mineração, serviços financeiros, banca, seguros, restauração, saúde, imobiliário e outros.

Marcelino Pinto disse ainda à agência noticiosa Angop que o certame a decorrer na Zona Económica Especial Luanda/Bengo, de 10 a 14 de Julho corrente, tem já confirmada a presença de 14 países com destaque para Portugal, o que tem maior representatividade, seguido da África do Sul, Turquia, Rússia e Gana.

A Filda/2018, que dispõe de um orçamento de 477 milhões de kwanzas (1,9 milhões de dólares), tem como grande destaque o Dia de Angola, a decorrer a 12 de Julho, ocasião em que será realizado um seminário para divulgação da nova legislação do Investimento Privado, do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, bem como do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi).

Durante o referido seminário, serão efectuadas palestras sobre parcerias público-privadas e será feita a divulgação do Pólo Agro-Industrial de Capanda como um dos instrumentos de apoio à actividade económica, onde há facilidade de acesso a infra-estruturas básicas. (Macauhub)