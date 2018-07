Moeda de Angola perde quase 37% do seu valor face ao euro

A moeda de Angola registou terça-feira a sua primeira depreciação face ao euro de Julho, ao ter cedido 1,45% no decurso de um leilão de divisas realizado pelo Banco Nacional de Angola (BNA), que colocou junto da banca comercial 30 milhões de euros, de acordo com informação do banco central.

O BNA informou ainda que na sequência do leilão de venda de divisas para cobertura de operações particulares (viagens, apoio familiar, ensino, saúde, propinas escolares e salários) foi apurada uma taxa de câmbio de 293,417 kwanzas por euro.

Com mais esta depreciação, o kwanza já perdeu quase 37% do seu valor face ao euro desde que o banco central angolano decidiu em Janeiro introduzir o sistema de câmbios definidos pelo mercado, em substituição do anterior sistema em que os câmbios eram estabelecidos por decisão administrativa.

A taxa de câmbio da moeda angolana face ao euro era de 185,40 kwanzas a 1 de Janeiro, pelo que a taxa média alcançada terça-feira representa uma desvalorização de 36,92%.

O dólar norte-americano ficou cotado à taxa média de 251,7 kwanzas, quando a 1 de Janeiro valia 165,92 kwanzas, uma depreciação, neste caso, de 34%.

A agência noticiosa Angop informou que o euro valia quarta-feira no mercado paralelo 448 kwanzas, enquanto o dólar era transaccionado a 386 kwanzas. (Macauhub)