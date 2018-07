A privatização da Cabo Verde Airlines fica concluída este ano, garantiu esta semana o ministro do Turismo e Transportes cabo-verdiano, José Gonçalves, repetindo as garantias apresentadas pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva em Maio passado de que o o processo de privatização da TACV-Cabo Verde Airlines “ficará concluído” até ao final do ano e com “vantagens enormes” para o país.

O ministro adiantou, de acordo com a imprensa local, que o contrato com a Icelandair para assumir a gestão da companhia aérea cabo-verdiana não será renovado, atendendo a que é válido por um ano e foi assinado em Agosto de 2017, “uma vez que estando-se na fase de privatização deixa de haver necessidade de um contrato de gestão.”

José Gonçalves anunciou por outro lado que a Cabo Verde Airlines vai começar a voar para Lagos, Nigéria e Luanda, Angola, voos que têm como propósito trazer passageiros cujo destino final seja a Europa ou a América do Norte.

Os voos da Cabo Verde Airlines para Angola devem começar antes do final do Verão e para a Nigéria em Outubro próximo, tendo nesse sentido as agências de aviação civil de Cabo Verde e da Nigéria assinado, terça-feira na Praia, um memorando de entendimento que deverá facilitar os voos da Cabo Verde Airlines a Lagos, isto no quadro da plataforma aérea com base no Sal.

Com um passivo acumulado de mais de 100 milhões de euros, a companhia, que mudou a base operacional da capital cabo-verdiana para a Ilha do Sal, assegura agora apenas as ligações internacionais, depois de ter sido cedido à Binter Cabo Verde o mercado doméstico. (Macauhub)