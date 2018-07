Aeroporto Internacional da Guiné-Bissau beneficia de obras de ampliação

O aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, conta a partir desta sexta-feira de sete novas instalações construídas de raiz, no quadro do projecto de ampliação e modernização da infra-estrutura, disse à Macauhub o representante na Guiné-Bissau da Agência para a Segurança da Navegação Aérea em África e em Madagáscar (ASECNA), Bamba Cote.

De acordo com este responsável, as obras das novas instalações para os serviços dos Bombeiros, Meteorologia, Simulação de Voos, Sistema de Orientação da Navegação Aérea e de Radar, foram financiadas inteiramente pela ASECNA num valor que se escusou a divulgar.

Igualmente, prosseguiu Bamba Cote, realizaram-se os trabalhos de melhoria e extensão da aerogare e do parque de automóveis daquela infra-estrutura, a única de categoria internacional de que dispõe a Guiné-Bissau.

As novas instalações serão inauguradas ainda esta sexta-feira pelo director-geral da ASECNA, Mohamed Mussa, que se deslocou ao país para este fim e também para contactos com as autoridades nacionais.

Criada em Dezembro de 1959, em Saint-Louis, no Senegal, a ASECNA representa um organismo regional e autónomo dedicado à gestão integrada dos espaços aéreos e à prestação dos serviços de segurança da navegação aérea. (Macauhub)