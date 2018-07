Grupo chinês Baidu encerra actividade no Brasil

O grupo chinês Baidu vai encerrar a actividade no Brasil, no âmbito de uma nova estratégia centrada no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, escreveu o jornal O Estado de São Paulo, citando fontes próximas da subsidiária brasileira.

O grupo tem estado nos últimos tempos a dirigir as actividades de pesquisa e desenvolvimento nesse sentido, caso de veículos autónomos, reduzindo a atenção que dedicava aos produtos para consumidores, tendo, por exemplo, estabelecido uma parceria com o grupo norte-americano Ford para o desenvolvimento de tecnologias de direcção autónoma.

O negócio no Brasil chegou a ter 40 milhões de utilizadores, a maior parte devido à Peixe Urbano, empresa que adquiriu em 2014 por valores não revelados e vendeu ao grupo norte-americano de comércio electrónico Groupon em 2017. Sob a gestão da chinesa, a Peixe Urbano obteve os seus primeiros resultados positivos.

O jornal recordou que o Baidu não alcançou boa fama entre os brasileiros – eram comuns as reclamações de utilizadores em redes sociais sobre programas da empresa, como o Hao123, instalados à revelia nos seus dispositivos, ou com processos de desinstalação muito difíceis.

O Baidu, constituído em 18 de Janeiro de 2000, é um grupo tecnológico chinês especializado em serviços e produtos relacionados com a Internet e com inteligência artificial, com sede em Pequim. (Macauhub)