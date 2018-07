Triton Minerals contrata empresa chinesa para projecto de grafite em Moçambique

A Triton Minerals assinou uma carta de intenções com a MCC International Incorporation Limited (MCC), a empresa para os negócios no estrangeiro do grupo Metallurgical Corporation of China Ltd, para vir a assinar um contrato de elaboração de projecto de engenharia, aquisição de componentes e construção (EPC, na sigla em inglês) na concessão para a exploração de grafite em Ancuabe, norte de Moçambique, informou a empresa australiana.

Em comunicado divulgado esta semana, a Triton Minerals acrescentou que a selecção de uma empresa construtora é um passo fundamental no processo de obtenção de financiamento, permitindo acelerar essas negociações.

A empresa australiana acrescentou que a assinatura da carta de intenções irá permitir acelerar a execução do contrato formal de EPC, que deverá ser assinado no trimestre em curso, tendo ficado desde já acordado entre as partes que o contrato terá um preço-base fixo, “o que dá garantias no que se refere aos custos de capital e ao cronograma de construção.”

O director-geral da Triton Minerals, Peter Canterbury, afirma no comunicado que o contrato a assinar com a MCC vai ajudar a desenvolver a concessão de Ancuabe, que em Junho passado recebeu a aprovação formal por parte do Conselho de Administração.

O projecto de Ancuabe contém depósitos de grafite estimados em 3,04 milhões de toneladas, tendo o estudo definitivo de viabilidade económica concluído que a concessão pode produzir 60 mil toneladas de concentrado de grafite por ano durante um período de 27 anos. (Macauhub)