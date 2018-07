Cabo Verde Airlines deve ser privatizada rapidamente, defende Grupo de Apoio Orçamental

Os membros do Grupo de Apoio Orçamental (GAO) de Cabo Verde salientaram sexta-feira na Praia a importância de proceder à privatização rápida da Cabo Verde Airlines bem como em aplicar reformas em outras empresas e programas que representam uma pressão financeira imediata no Orçamento de Estado, noticiou a imprensa local.

A recomendação foi apresentada pelo economista do Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD), Yannis Arvanitis, na divulgação do relatório da visita de cinco dias a Cabo Verde para avaliação da situação macro-económica do país, segundo a agência noticiosa Inforpress.

Em termos de competitividade, Yannis Arvanitis afirmou que os parceiros reconheceram a necessidade de reforçar a coordenação das medidas de reforma, de melhorar a eficácia do sector público, bem como acelerar as reformas relacionadas com o clima de investimento.

Este último ponto, prosseguiu, “exigirá abordar os vários entraves estruturais da economia, incluindo o acesso ao financiamento, a melhoria do transporte inter-ilhas e o custo e disponibilidade de energia”, tendo acrescentado que “os riscos de deterioração da economia permanecem elevados.”

O ministro das Finanças, Olavo Correia, disse na sessão de apresentação do relatório da visita de cinco dias do GAO que a Cabo Verde Airlines “já deveria estar privatizada”, mas adiantou que o processo já se iniciou e que o governo tem de “obedecer a um conjunto de procedimentos” que constam da lei e que “devem ser respeitados.”

O GAO é constituído pelo Banco Africano de Desenvolvimento, União Europeia, Luxemburgo, Portugal e Banco Mundial e esta primeira revisão anual do país teve por objectivo a avaliação dos critérios gerais de elegibilidade para o apoio ao orçamento do Estado. (Macauhub)