Presidente da China visita Portugal em Dezembro

O Presidente da República Popular da China Xi Jinping visita Portugal no início de Dezembro, poucas semanas antes de se iniciar em 2019 o Ano da China em Portugal e o Ano de Portugal na China, disse sexta-feira em Macau o ministro da Cultura português.

Luís Filipe Castro Mendes, que se deslocou a Macau para participar no Fórum Cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa, disse ainda à agência noticiosa Lusa “esperamos ter nessa altura uma manifestação cultural digna para receber o Presidente Xi.”

Entre as várias “manifestações culturais portuguesas na China e manifestações culturais chinesas em Portugal”, o ministro destacou, em Fevereiro, “um evento muito especial para celebrar o Ano Novo Lunar”, uma “festa muito popular em Lisboa”, que conta sempre “com muita participação.”

Estão previstas, ainda, apresentações de companhias de bailado, concertos e exposições, cujo alinhamento o ministro discutiu, quinta-feira, com o seu homólogo chinês, em Pequim.

“A reunião que tive com o ministro da Cultura chinês serviu exactamente para acertarmos os nossos calendários, as nossas perspectivas e o nosso trabalho neste festival – no qual Macau terá, naturalmente, uma participação”, declarou.

Em 2019 comemoram-se quatro décadas das relações diplomáticas entre Portugal e a China, mas também 20 anos do regresso de Macau à administração chinesa, uma “coincidência temporal e feliz”, considerou Luís Filipe Castro Mendes. (Macauhub)