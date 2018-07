Complexo turístico de empresário de Macau em Cabo Verde fica concluído antes de 2021

As obras do complexo turístico integrado do ilhéu de Santa Maria vão ficar concluídas antes do final da presente legislatura, em 2021, disse terça-feira na Praia o ministro da Economia Marítima, Turismo e Transportes, José Gonçalves.

O grupo Macau Legend, de David Chow, está a construir, na Praia, um complexo turístico, que inclui hotel, marina com capacidade para 20 a 30 embarcações de recreio, centro de convenções e casino, um investimento estimado em 250 milhões de dólares, montante que representa cerca de 15% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde.

O ministro, que prestava declarações à agência noticiosa Inforpress depois de uma visita ao complexo turístico, disse que as obras vão ser realizadas por fases, adaptando-se e acompanhando a evolução do mercado turístico de Cabo Verde.

José Gonçalves adiantou que a construção da parte envolvente do ilhéu fronteiro à capital cabo-verdiana será a última fase do projecto, atendendo a que tem antecipadamente de ser edificado o acesso, que comporta a construção de uma ponte com 20 metros de largura.

O empresário de Macau foi distinguido pelo governo de Cabo Verde, em Fevereiro de 2018, com a medalha de mérito turístico pelo seu contributo para o desenvolvimento económico do país.

David Chow Kam Fai, 68 anos, empresário nos sectores do turismo, entretenimento e jogos em Macau, iniciou os primeiros contactos com Cabo Verde em 2001, quando assumiu funções de cônsul honorário.

Em 2015, acordou com as autoridades cabo-verdianas a construção do empreendimento Gamboa/Ilhéu de Santa Maria, cuja primeira pedra foi lançada em Fevereiro de 2016. (Macauhub)