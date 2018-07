Oitante conclui venda de activos do Banif a grupo da China

A sociedade portuguesa Oitante concluiu o processo de venda ao grupo chinês Bison Capital Financial Holdings dos activos problemáticos do Banco Internacional do Funchal (Banif) que não foram adquiridos pelo banco espanhol Santander Totta, informou a sociedade em comunicado terça-feira divulgado em Lisboa.

A Oitante é uma sociedade anónima cuja constituição foi deliberada pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal, em reunião extraordinária de dia 20 de Dezembro de 2015, tendo por objecto social a administração dos direitos e obrigações que constituam activos do Banif – Banco Internacional do Funchal, que lhe forem transferidos, em cada momento, por decisão do Banco de Portugal.

No comunicado agora divulgado a Oitante informa que a conclusão do processo de alienação do Banif ao grupo chinês “ocorre após a submissão e respectivas autorizações das autoridades competentes, nomeadamente o Banco de Portugal, Direcção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia e Banco Central Europeu, verificando-se as condições estabelecidas no contrato de compra e venda de acções assinado em 3 de Agosto de 2016.”

A Oitante informou igualmente que na sequência do processo competitivo de venda, iniciado em Abril de 2016, tinha sido seleccionada a proposta apresentada pelo grupo Bison Capital Financial Holdings Co, “por ser aquela que apresentava as condições mais favoráveis à maximização do valor da venda.”

O Banif foi alvo de uma medida de resolução em Dezembro de 2014, por decisão do governo e do Banco de Portugal, tendo “a maior parte dos seus passivos e activos” sido vendido ao banco Santander Totta em Dezembro de 2015 pela soma de 150 milhões de euros. (Macauhub)