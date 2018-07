Cabo Verde Airlines continua sem aviões para operar

A Cabo Verde Airlines procedeu ao cancelamento de 52 voos desde 2 de Julho, devido à falta de aviões, estando a atenção do conselho de administração centrada no plano de protecção dos passageiros até ao reinício da actividade normal, informou a companhia em comunicado divulgado quarta-feira na Praia.

O comunicado acrescenta terem sido afectados 7550 passageiros, “tendo a companhia conseguido assegurar a protecção de 90% dos passageiros, estando os restantes 10% em processo de tentativas de acolhimento nas melhores circunstâncias possíveis, em companhias terceiras.”

“Os responsáveis da Cabo Verde Airlines estão a trabalhar para que todos os passageiros sigam em voos alternativos e dessa forma garantir que cheguem ao seu destino da forma mais rápida e confortável possível.”, pode ler-se no comunicado.

A companhia aérea de Cabo Verde anunciou na semana passada ter cancelado os voos até dia 4 de Julho devido a atrasos na reposição da frota, tendo accionado o programa operacional de protecção de passageiros.

A Cabo Verde Airlines encontra-se em processo de reestruturação, tendo o governo assinado com o grupo islandês Icelandair um contrato de gestão, de forma a preparar a empresa para a privatização.

A companhia começou a operar com dois aviões da Icelandair em Novembro e, aquando da assinatura do acordo de gestão, em Agosto, o governo cabo-verdiano anunciou que a frota da empresa iria receber até ao final deste ano mais três aviões.

Com um passivo acumulado de mais de 100 milhões de euros, a companhia, que mudou a sua base operacional da capital cabo-verdiana para a ilha do Sal, assegura agora apenas as ligações internacionais, depois de ter sido cedido à Binter Cabo Verde o mercado doméstico. (Macauhub)