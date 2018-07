Concessão do porto da Beira, Moçambique, prorrogada por 15 anos

O governo de Moçambique decidiu prolongar por 15 anos a concessão do porto da Beira à Cornelder de Moçambique, que são contados a partir de 2023, ano em que terminam os 19 anos do prazo da concessão ainda em curso, informou a porta-voz do Conselho de Ministros e vice-ministra da Cultura.

A Cornelder de Moçambique é uma parceria entre a estatal Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique e a Cornelder Holland, que opera os terminais de contentores e de carga geral do porto da Beira, capital da província de Sofala, desde Outubro de 1998.

A porta-voz Ana Comoana, citada pela agência noticiosa AIM, adiantou que “o alargamento do contracto com a Cornelder de Moçambique foi determinado pelo compromisso da empresa em realizar um investimento adicional imprescindível para o aumento da capacidade do porto da Beira.”

O plano de investimentos, com um montante de 290 milhões de dólares, contempla a reparação de 300 quilómetros da Estrada Nacional Número 6, da Beira até Machipanda, na fronteira com o Zimbabué, bem como de 317 quilómetros da linha de caminho-de-ferro Beira-Machipanda.

Os investimentos a realizar pela parceria incluem obras no sentido de aumentar a capacidade de processamento anual dos actuais 300 mil para 700 mil contentores e de 750 mil toneladas de carga a granel para 1,2 milhões de toneladas. (Macauhub)