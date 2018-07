Lucapa Diamond Company extrai mais um diamante de grandes dimensões em Angola

A Lucapa Diamond Company continua a extrair diamantes de grandes dimensões na concessão mineira de Lulo, em Angola, sendo o mais recente uma pedra com 114 quilates, o décimo primeiro diamante até à data e o terceiro deste ano com mais de 100 quilates (20 gramas) extraído naquela região, informou a empresa australiana em comunicado divulgado quarta-feira.

A empresa anunciou na semana passada ter extraído 118 diamantes especiais no primeiro semestre de 2018, incluindo um cor-de-rosa com 49 quilates, o maior colorido alguma vez obtido naquela concessão.

A empresa australiana funciona como operador da Sociedade Mineira do Lulo, com 40%, onde tem como parceiros a estatal Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação & Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama), com 32% e a empresa privada angolana Rosas & Pétalas com 28%.

A Lucapa Diamond Company está igualemente presente no Lesoto, onde tem uma participação de 70% no projecto Mothae, localizado a cinco quilómetros da mina Letšeng da Gem Diamonds, onde em Fevereiro foi extraído um diamante com 910 quilates (182 gramas), o quinto maior alguma vez encontrado no planeta. (Macauhub)