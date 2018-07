Moeda de Angola aproxima-se de 300 kwanzas por euro

A moeda única europeia passou a valer 297,501 kwanzas na sequência de novo leilão de divisas realizado pelo Banco Nacional de Angola em que foram colocados à disposição dos bancos comerciais 82,49 milhões de euros, segundo informação do banco central.

No segundo leilão de divisas de Julho, a moeda angolana sofreu uma depreciação de 1,39%, abaixo do limite máximo de 2,0% estipulado pelo banco central, tendo a taxa mais elevada sido de 299,165 kwanzas e a mais baixa de 294,884 kwanzas por euro.

Os 82,49 milhões de euros vendidos pelo Banco Nacional de Angola tiveram por destino cobranças documentárias, remessas documentárias, adiantamentos até ao montante de 20 mil dólares por factura, viagens, saúde, educação e apoio familiar e salários de trabalhadores estrangeiros.

Com este novo leilão o kwanza já sofreu uma depreciação de 38,39% face ao euro desde Janeiro, quando o Banco Nacional de Angola alterou o regime de fixação de taxas de câmbio com a substituição do sistema de fixação administrativa por um de fixação em mercado. (Macauhub)