Grupo ExxonMobil pretende expandir projecto de gás natural em Moçambique

O grupo norte-americano ExxonMobil vai proceder à expansão do projecto de gás natural na bacia do Rovuma, Moçambique, em cerca de metade do anteriormente previsto a fim de reduzir custos, disse a porta-voz do grupo Julie King, em resposta a questões colocadas pela agência financeira Reuters.

Julie King precisou que o alargamento das unidades de processamento e de liquidificação do gás natural fará com que o custo unitário do projecto seja reduzido, assegurando dessa forma que o gás a extrair no bloco Área 4 da bacia do Rovuma seja competitivo em termos mundiais.

Esta semana a Mozambique Rovuma Venture apresentou ao governo de Moçambique o plano de desenvolvimento para a primeira fase do projecto Rovuma LNG, que irá extrair, liquidificar e comercializar gás natural dos campos Mamba.

O plano apresenta de forma pormenorizada o desenho e a construção de duas unidades de liquidificação de gás natural, dispondo cada uma de capacidade para processar 7,6 milhões de toneladas de gás por ano.

O projecto Rovuma LNG é operado pela Mozambique Rovuma Ventures, uma parceria detida pelos grupos ExxonMobil, ENI e China National Petroleum Corporation, que em conjunto controlam 70% do bloco Área 4, estando os restantes 30% divididos em partes iguais entre o grupo português Galp Energia, sul-coreano Kogas e a estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. (Macauhub)