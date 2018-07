Presidente da Guiné-Bissau participa no Fórum China/África em Setembro

O Presidente da República da Guiné-Bissau irá participar no próximo Fórum China/África, a ter lugar em Setembro próximo em Pequim, anunciou o embaixador da China na Guiné-Bissau, à saída de uma audiência concedida por José Mário Vaz.

A audiência serviu para o embaixador Jin Hongjun entregar ao Presidente guineense um convite formal formulado pelo governo da China para estar presente no Fórum, que irá reunir chefes de Estado e de governos dos países africanos com as autoridades da China e no qual serão discutidos importantes projectos de apoios da China a África.

Jin Hongjun disse ainda que a prontidão da resposta ao convite demonstra a grande importância que as autoridades guineenses sempre atribuíram a este evento, tanto assim que na última edição realizada em Joanesburgo, África do Sul, o país esteve também representado ao mais alto nível, igualmente através do Presidente José Mário Vaz.

O embaixador sustentou ainda que o encontro de Joanesburgo gerou importantes apoios da China à Guiné-Bissau, nomeadamente nas áreas da educação, saúde e agricultura.

“Depois de Pequim, esperemos que a Guiné-Bissau venha a beneficiar de mais ajudas e alargadas a outros sectores do desenvolvimento”, declarou Jin Hongjun, que manifestou a vontade do seu país em apoiar a realização das próximas eleições legislativas marcadas para o 18 de Novembro na Guiné-Bissau. (Macauhub)