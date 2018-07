Produtos alimentares dos países de língua portuguesa em exposição em Dongguan, China

O Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre Macau e Dongguan e a Actividade Promocional de Produtos dos Países de Língua Portuguesa – Dongguan tiveram lugar recentemente naquela cidade do delta do rio das Pérolas numa organização do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e dos Serviços do Comércio de Dongguan, segundo informação oficial.

O Fórum contou com a participação de cerca de 150 representantes do sector industrial e comercial e especialistas académicos de Dongguan e de Macau, bem como o delegado de São Tomé e Príncipe junto do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau).

Os participantes no encontro debateram de que forma podem ambas as regiões fortalecer a sua cooperação de forma a obter mais oportunidades e a explorar o mercado internacional dos países de língua portuguesa sob a grande tendência de integração conjunta da economia da Região Metropolitana da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, Macau está a promover os produtos alimentares daqueles países na China continental, tendo o IPIM instalado já 23 pontos de exposição na China continental, permitindo a mais comerciantes e residentes locais experimentarem os produtos alimentares dos países de língua portuguesa e explorarem negócios relativos com os referidos países.

A actividade promocional de produtos dos países de língua portuguesa decorreu prolongou-se por três dias, de 6 a 8 de Julho, num centro comercial da cidade de Dongguan, tendo atraído a participação de 64 mil comerciantes, residentes e turistas. (Macauhub)