Banco africano concede crédito de 500 milhões de dólares a Angola

O Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) vai conceder um crédito no montante máximo de 500 milhões de dólares a Angola ainda este ano a ser aplicado nos sectores da aviação civil e da banca, disse o director do Departamento de Análise de Crédito da instituição, em declarações proferidas em Abuja, Nigéria.

Samuel Loum disse ainda à agência noticiosa Lusa que estes 500 milhões serão a primeira parcela de um empréstimo de dois mil milhões de dólares acordados quando o presidente do banco, Benedict Oramah, visitou Angola, há dois meses, e que será disponibilizado até 2020.

“Desde que começámos as operações em Angola, em 1995, já concedemos 1,9 mil milhões de dólares, sendo que desse montante 1,4 mil milhões foram dispensados desde 2016, quando realmente aumentámos a nossa participação no país”, disse o responsável pela análise de crédito dos países africanos no Afreximbank.

O Afreximbank, cujos Encontros Anuais decorreram em Abuja, a capital da Nigéria, é um banco de apoio ao comércio, exportações e importações em África, criado nessa mesma cidade em 1993, tendo a sua sede social no Cairo, Egipto, e dispondo de um capital social de 11,9 mil milhões de dólares.

Os accionistas são entidades públicas e privadas divididas em quatro classes e dele fazem parte Governos africanos, bancos centrais, instituições regionais e sub-regionais, investidores privados e instituições financeiras, agências de crédito às exportações, investidores privados, além de instituições financeiras não africanas e de investidores em nome individual. (Macauhub)