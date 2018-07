Banco Nacional de Angola vende euros sem alteração da taxa de câmbio

O Banco Nacional de Angola procedeu a nova venda de divisas, neste caso de 100 milhões de euros, num leilão que teve a particularidade de encerrar sem que a taxa de câmbio do euro face ao kwanza tenha sofrido alteração, informou o banco central em comunicado divulgado sexta-feira.

Os 100 milhões de euros vendidos pelo Banco Nacional de Angola aos bancos comerciais tiveram por destino a abertura de cartas de crédito com o objectivo de assegurar a importação de mercadorias diversas, dando prioridade à importação de matéria-prima.

O banco central angolano informou ainda ter vendido um adicional em euros equivalente a 30,9 milhões de dólares para cobertura de operações de mercadorias diversas reportadas nos mapas de necessidades da presente semana, com foco para os sectores de Agricultura, Pescas e Indústria Transformadora, com liquidação nas modalidades de cartas de crédito, remessas e cobranças documentárias, bem como pagamentos por adiantamento até ao montante máximo do equivalente a 25 mil dólares.

Em Junho passado, o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, anunciou que a importação de mercadorias passaria a ser feita essencialmente através de cartas de crédito, por ser o melhor instrumento financeiro utilizado no comércio internacional. (Macauhub)