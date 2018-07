Barclays Bank Africa muda de nome para ABSA

O ABSA Group Limited, anteriormente Barclays Africa Group Limited e originalmente Amalgamated Banks of South Africa, alterou a marca comercial de Barclays Bank para ABSA nos mercados onde opera, caso de Moçambique, onde funciona sob a designação Barclays Bank Moçambique.

O Amalgamated Banks of South Africa foi constituído em 1991 através da fusão de vários bancos sul-africanos, em 2005 o britânico Barclays adquiriu uma maioria de controlo, em 2017 reduziu essa participação de 62,3% para 14,9% em 2017 através da venda de lotes de acções a grandes investidores.

A imprensa sul-africana escreveu que a venda da participação de controlo no ABSA, a terceira maior instituição financeira da África do Sul, pôs termo a mais de um século de envolvimento do banco britânico em África, que decidiu centrar a actividade no mercado doméstico e no dos Estados Unidos.

Em comunicado divulgado na passada semana, ao comunicar a alteração do nome, o ABSA Group Limited informou que a excepção à regra será a operação no Quénia, de entre os 12 países africanos onde está presente.

Em Moçambique, o banco tem vindo a publicar anúncios de página em alguns jornais, dando conta da alteração da designação de Barclays Bank Moçambique para ABSA, sendo que a alteração de toda a rede ficará concluída em 2020. (Macauhub)