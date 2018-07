União Europeia apoia orçamento de Cabo Verde com um adicional de 10 milhões de euros

O director-geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento da Comissão Europeia, Stefano Manservisi, formaliza esta semana, na ilha do Sal, a concessão de um reforço de 10 milhões de euros no apoio orçamental a Cabo Verde, de acordo com um comunicado da delegação da União Europeia no arquipélago.

A assinatura terá lugar durante a visita de Stefano Manservisi a Cabo Verde, de 18 a 19 de Julho, no âmbito da XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a realizar-se nos dias 17 e 18 deste mês, na ilha do Sal.

O comunicado citado pela agência noticiosa Inforpress informa que com o desembolso do reforço do Apoio Orçamental de 10 milhões de euros, cerca de 1,1 mil milhão de escudos, elevao total do pacote do Apoio Orçamental de 2014-2020 para 74 milhões de euros, cerca de 8,16 mil milhões de escudos.

Stefano Manservisi irá ainda efectuar visitas a projectos financiados pela União Europeia e visitas a vários pontos da ilha do Sal, e encontrar-se com os representantes da Associação de Empresários Europeus em Cabo Verde baseados na ilha.

Durante a visita e à margem da Cimeira da CPLP, Stefano Manservisi irá também formalizar programas regionais com os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, acrescenta o comunicado. (Macauhub)