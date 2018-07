Banco da Coreia do Sul empresta 57 milhões de dólares a empresa de pesca de Angola

A Empresa Distribuidora dos Produtos da Pesca (Edipesca) de Angola vai beneficiar de um financiamento de 57 milhões de dólares, ao abrigo de um contrato a ser quinta-feira assinado entre o governo angolano e o Banco de Exportações e Importações da Coreia do Sul, disse segunda-feira em Luanda a ministra das Pescas e do Mar.

A ministra Victoria de Barros Neto disse que o contrato de financiamento vai resolver os problemas de logística e distribuição de pescado da Edispeca, situada na Boavista, em Luanda, ao proporcionar fundos para que a empresa possa reparar e construir novas infra-estruturas de processamento e distribuição de pescado.

Com este financiamento serão resolvidos os problemas derivados da falta de condições higiénicas bem como um melhor aproveitamento de todos os resíduos de processamento, para transformação em adubos para agricultura e em farinha de peixe, adiantou a ministra, citada pela agência noticiosa Angop.

Victoria de Barros Neto adiantou que uma vez assinado o contrato de empréstimo será lançado um concurso público no sentido de seleccionar a empresa que irá construir as novas instalações e reparar as já existentes da Edipesca.

A Empresa Distribuidora dos Produtos da Pesca (Edipesca) foi criada em 1984, quando em Angola vigorava um modelo de economia planificada, para ser a entidade a funcionar em regime de monopólio na distribuição do pescado para as regiões do norte e leste do país.

Em 1991, por força da alteração do quadro político e económico (multipartidarismo e economia de mercado), a empresa foi submetida a um processo de privatização em regime de cessão de exploração que durou até 2004, data em que o Ministério das Pescas chamou a si a tutela da empresa, com o objectivo de assumir o papel de regulador do mercado de pescado. (Macauhub)