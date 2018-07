Cabo Verde Airlines anuncia regresso à normalidade na próxima semana

A Cabo Verde Airlines prevê retomar a actividade normal a partir da próxima semana, depois de na madrugada de sábado passado ter recebido um Boeing 757, em regime de aluguer operacional de longo prazo, informou a companhia em comunicado citado pela imprensa cabo-verdiana.

A companhia informou ainda que o avião será colocado ao serviço imediatamente após as verificações exigidas para a operação comercial e acrescentou ir adquirir mais um aparelho, este em regime de “wet lease”, sistema que inclui o avião e tripulação.

A Cabo Verde Airlines anunciou na passada semana ter procedido ao cancelamento de 52 voos desde 2 de Julho, devido à falta de aviões, “estando a atenção do conselho de administração centrada no plano de protecção dos passageiros até ao reinício da actividade normal.”

A companhia aérea de bandeira de Cabo Verde esteve no último ano sob gestão da companhia aérea Icelandair, ao abrigo de um contrato assinado com o governo no sentido de preparar a empresa, que tem um passivo de mais de 100 milhões de euros, para a privatização.

O contracto de gestão terminou e o governo cabo-verdiano estima poder avançar brevemente com a privatização da empresa através da venda directa de 51% a um parceiro estratégico, não sendo ainda conhecido se a empresa islandesa está interessada no negócio.

Um decreto-lei publicado em Boletim Oficial em Setembro de 2017 contempla a venda total da empresa da Cabo Verde Airlines (antiga Transportes Aéreos de Cabo Verde), sendo uma parcela de 51% reservada para um parceiro estratégico, uma outra de 39% para investidores institucionais e uma terceira de 10% para emigrantes e trabalhadores. (Macauhub)