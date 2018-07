Canadiana Fura Gems adquire nove licenças para explorar rubis em Moçambique

A Fura Gems, do Canadá, vai passar a ser a empresa com maior área licenciada, 1104 quilómetros quadrados, para a exploração de rubis em Moçambique, após a conclusão do processo de fusão de activos mineiros com as empresas australianas Mustang Resources Ltd and Regius Resources Group Ltd, informou a empresa mineira em comunicado divulgado segunda-feira.

A empresa canadiana adquire ao abrigo do acordo alcançado nove licenças mineiras detidas por aquelas duas empresas, pelo que pagará 15 milhões de dólares australianos, dos quais 3 milhões de dólares em dinheiro e cerca de 12,7 milhões de dólares em acções da própria empresa.

Dev Shetty, presidente executivo da Fura Gems, salienta no comunicado o facto de as nove novas licenças, uma vez associadas às já detidas, fazem com que a empresa passe a ter a maior área para a exploração de rubis em Moçambique, numa zona onde existem alguns dos rubis de mais elevada qualidade do país.

Os trabalhos preparatórios já foram efectuados pela Mustang e pela Regius, através das suas subsidiárias em Moçambique, prosseguiu Dev Shetty, para acrescentar que uma vez concluído este negócio “pretendemos iniciar nos próximos meses um processo de recolha de amostras, a fim de que possamos adicionar à nossa mina de esmeraldas na Colômbia uma mina de rubis de classe mundial em Moçambique.”

A Fura Gems pretende investir até 25 milhões de dólares do Canadá no decurso de um período de três anos num programa de realização de furos e recolha de amostras, bem como a reconfiguração das instalações de lavagem do cascalho recolhido, entre outras actividades.

O negócio agora acordado deverá ficar concluído a 30 de Novembro próximo, antecipando a Fura Gems que o processo de recolha de amostras permita o início de leilões para venda dos rubis extraídos no terceiro trimestre de 2019. (Macauhub)