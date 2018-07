Produtos de marca de Guangdong e de Macau em exposição no território

A Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e de Macau 2018 realizar-se-á entre 27 e 29 de Julho no The Venetian Macao, incluindo comércio, intercâmbio cultural, compras, lazer e entretenimento, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

O IPIM informou ainda que tendo em atenção que a presente edição assinala o 10.º aniversário do certame, será integrado um vasto leque de elementos para atrair a adesão de mais marcas de qualidade e contribuir, deste modo, para a intensificação da cooperação económica e comercial entre a província de Guangdong e Macau.

Além da “Zona de exposição de produtos de marca da província de Guangdong” e da “Zona de produtos com características de Macau”, bem como dos elementos da iniciativa “Faixa e Rota”, a feira vai continuar a contar com a “Zona de produtos com características da Indonésia” e a “Zona de produtos com características de Myanmar”, estabelecidas no passado.

Paralelamente, será criada a “Zona de produtos com características da Malásia”, para fornecer às empresas participantes um canal de exibição e comercialização dos seus produtos e troca de informações, mas também desempenhará o papel de Macau enquanto plataforma de intercâmbio entre os países e regiões participantes, aumentando o alcance dos efeitos do evento.

A fim de se articular com o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, sendo aproveitadas as oportunidades de cooperação e explorado o espaço de desenvolvimento das empresas, será introduzida na presente edição da feira uma zona de exposição alusiva àquela região, na qual serão expostos vários tipos de produtos comerciais, incluindo alimentos, produtos domésticos, lembranças, produtos electrónicos, vestuários e acessórios e artesanato. (Macauhub)